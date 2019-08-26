Миронов настаивает на государственном обеспечении "сбора в школу"

Лидер справедливороссов Сергей Миронов рассказал об увеличившемся потоке писем от семей, которые не в состоянии "снарядить" своих детей на учебу в первый класс. Денег на полноценный набор канцелярии и школьную форму у них нет. Политик требует, чтобы государство об этом заботилось в обязательном порядке - особенно учитывая то обстоятельство, что само начальное образование является обязательным.

"Я убежден, что собрать каждого ребенка в школу – это должна быть государственная обязанность. Через Минпросвещения необходимо создать стандарты: что нужно для первоклассника, что требуется для 11-классника. И соответствующую сумму выплачивать родителям", - доносит его слова до общественности пресс-служба.

Миронов обращает внимание на то, что подобного рода бюджетная поддержка существует только в отношении многодетных семей - и то не во всех регионах. Более того, ее, по мнению главного эсера, не хватает для покрытия расходов, связанных со школьным обучением.