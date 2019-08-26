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12:57

Кирилл Рогов: Ключевой вопрос - готовность в условиях террора выходить на улицу

фото ЗакС политика Кирилл Рогов: Ключевой вопрос - готовность в условиях террора выходить на улицу

Политолог Кирилл Рогов, подводя итог летних протестов в столице и последовавшим за ними санкциям от государства, определил главное, что есть на сегодняшний день в российской политике. Борьба сторон, по его мнению, ведется только за один пункт - факт выхода людей на улицу, когда это становится опасным даже на согласованных акциях. Против психологической готовности этого выхода направлены все усилия государственых ведомств. Если эту готовность в гражданах убьют, то протест можно считать полностью подавленным, представляется эксперту. На этом фоне ему даже не так важно, "умным" будет голосование или не умным.

"Настоящая война, развернувшаяся в Москве этим летом, — это война за это право. И пока властям удалось с помощью полицейского террора и фабрикуемых уголовных дел резко повысить ставки в этой игре и повысить издержки выхода на улицу. Противостояние полицейскому террору и есть на сегодняшний день политическая повестка этого лета", - написал Рогов у себя в Facebook.

По его мнению, голосование в пику "Единой России" - "третьестепенная фигня".

До выборов в Мосгодуму не допустили более 50 независимых кандидатов. Почти все они активно протестовали на улицах. После организованных ими акций протеста участников стали преследовать уголовным судом.

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13:44    
Лживые твари прикрываются "Отвечеством", "государственной безопасностью", "россиянами", но они не представляют никого, кроме организованной преступности дорвавшейся до власти, вцепившейся в неё и выкачивающей все силы и средства из народа. Репрессии, которые они обещают своим противникам, повернутся против них самих.

13:07    
Репрессии надо усиливать и усиливать к прозападным врагам России и россиян! Никакой пощады, никакого милосердия не должно быть к тем, кто поднял руку на ГОСУДАРСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ Отечества!

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