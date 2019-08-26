Соболь пригласила на дебаты проректора ВШЭ Касамару

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь заочно обратилась с предложением провести совместные дебаты к кандидату зарегистрированному, проректору Высшей школы экономики Валерии Касамаре, которую в стане оппозиционеров принято ассоциировать с властью. Касамара идет как самовыдвиженец по 45 округу, где сняли с выборов Илью Яшина, которого вскоре после снятия стали раз за разом отправлять в спецприемник.

"Я считаю, что вы, как член команды Собянина, — соучастник этой полноценной атаки на общество. Когда под арест отправляют уже даже студента, вышедшего не на митинг, а просто с одиночным пикетом в поддержку политзаключенных. <...> Я готова прийти к вам в ВУЗ, в котором вы преподаете политологию. И провести дебаты там, в присутствии студентов", - говорится в новейшем посте Соболь в Facebook.

Когда юрист Фонда борьбы с коррупцией узнала о том, что ее подписи бракует Мосгоризбирком, то объявила голодовку, продлившуюся более месяца. После акций протеста против недопуска десятков независимых кандидатов стали арестовывать их участников. Прервать голодовку Соболь заставила просьба родственника одного из помещенных в СИЗО. За другого активиста, помещенного в изолятор, Егора Жукова, поручалась Касамара.