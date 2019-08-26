Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:59

Соболь пригласила на дебаты проректора ВШЭ Касамару

фото ЗакС политика Соболь пригласила на дебаты проректора ВШЭ Касамару

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь заочно обратилась с предложением провести совместные дебаты к кандидату зарегистрированному, проректору Высшей школы экономики Валерии Касамаре, которую в стане оппозиционеров принято ассоциировать с властью. Касамара идет как самовыдвиженец по 45 округу, где сняли с выборов Илью Яшина, которого вскоре после снятия стали раз за разом отправлять в спецприемник.

"Я считаю, что вы, как член команды Собянина, — соучастник этой полноценной атаки на общество. Когда под арест отправляют уже даже студента, вышедшего не на митинг, а просто с одиночным пикетом в поддержку политзаключенных. <...> Я готова прийти к вам в ВУЗ, в котором вы преподаете политологию. И провести дебаты там, в присутствии студентов", - говорится в новейшем посте Соболь в Facebook.

Когда юрист Фонда борьбы с коррупцией узнала о том, что ее подписи бракует Мосгоризбирком, то объявила голодовку, продлившуюся более месяца. После акций протеста против недопуска десятков независимых кандидатов стали арестовывать их участников. Прервать голодовку Соболь заставила просьба родственника одного из помещенных в СИЗО. За другого активиста, помещенного в изолятор, Егора Жукова, поручалась Касамара.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:44 СПЧ предложит включить фигурантов дела о беспорядках в Москве в проект амнистии к 75-летию Победы

12:57 Кирилл Рогов: Ключевой вопрос - готовность в условиях террора выходить на улицу

12:08 Детский омбудсмен Москвы назвал шантажом намерение лишить родительских прав участников акции 27 июля

10:45 Прокуратура требует лишить родительских прав еще одну семейную пару из-за участия в акции 27 июля

10:27 Мэрия Москвы отказала в согласовании оппозиционного шествия 3 сентября

25 августа, 11:45 В Госдуму внесли законопроект об идентификационных номерах для полицейских и росгвардейцев

24 августа, 12:58 Внезапно снявшийся с выборов в Мосгордуму коммунист объяснил причину своего поступка

23 августа, 20:44 В Мосгоризбиркоме никто не страдает от укусов клопов

23 августа, 17:17 Не успевшему покинуть спецприёмник Гудкову назначили ещё 10 суток ареста

23 августа, 16:44 Коммунист снялся с московских выборов после призыва Яшина голосовать за него

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:59 Соболь пригласила на дебаты проректора ВШЭ Касамару

13:44 СПЧ предложит включить фигурантов дела о беспорядках в Москве в проект амнистии к 75-летию Победы

13:34 Классным руководителям станут выплачивать регулярные надбавки

13:15 Муниципал: Горсуд восстановил Шуршева и Кузахметова на выборах в МО "Екатерингофский"   1

12:57 Кирилл Рогов: Ключевой вопрос - готовность в условиях террора выходить на улицу   2

12:39 Комитет финансов: Дефицит бюджета Петербурга в 2019 году составит 40,8 млрд рублей

12:22 Миронов настаивает на государственном обеспечении "сбора в школу"   1

12:08 Детский омбудсмен Москвы назвал шантажом намерение лишить родительских прав участников акции 27 июля   1

11:59 Наблюдаемое Ходорковским начало политических репрессий - "красная линия" для него   3

11:31 Росгидромет нашел после взрыва на полигоне в Архангельской области радиоактивные изотопы   1

11:20 Милонов выразил "христианское" отношение к смертной казни

10:45 Прокуратура требует лишить родительских прав еще одну семейную пару из-за участия в акции 27 июля

10:27 Мэрия Москвы отказала в согласовании оппозиционного шествия 3 сентября   1

9:59 СПЧ подготовил два варианта амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

9:32 В "Единой России" предложили обязать всех кандидатов собирать подписи

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru