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14:35

Губернатор Архангельской области Орлов предложил создать институт "смотрителей" за историческими зданиями

фото ЗакС политика Губернатор Архангельской области Орлов предложил создать институт "смотрителей" за историческими зданиями

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов посетовал на то, что чиновникам не хватает сил на слежение за сохранностью культурно-исторических памятников в регионе, и предположил, что ситуацию поможет исправить специальный общественный институт "смотрителей". Об этом пишет местное издание "Эхо Севера".

В обязанности людей, которые согласятся инспектировать представляющие культурную ценность здания, входит изгнание оттуда маргинальных личностей, а также своевременное обращение к чиновникам в случае обнаружения трещин и иных аварийных признаков.

На оплату такого рода работ предполагается тратить из бюджета области около 6 млн рублей в год.

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19:22    
На зарплаты "смотрителей" деньги есть, а на реставрацию исторических зданий нет.
У этих ЕдРоссов мозги в жопе, если таковые имеются вообще.

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