Кировский район запросил из бюджета Петербурга 5 млн рублей на обучение школьников ПДД Администрация Кировского района попросила дополнительного выделить из бюджета 2,3 млрд рублей, сумму озвучил глава района Сергей Иванов на «нулевых чтениях» бюджета Петербурга в Законодательном собрании 26 августа. В частности, району необходимы дополнительные 5 млн рублей на обучение детей правилами дорожного движения, заявил Иванов. Он отметил, что Кировский район является транзитным и есть опасные участки дорог. София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



Посмотреть общий рейтинг персон. Рейтинг персон в этом материале 2 0 Иванов Сергей

Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен