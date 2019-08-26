Максим Шевченко: Несистемные "левые" - будущее нашей страны

Отвечая на вопросы зрителей собственного YouTube-канала, политик и журналист Максим Шевченко пришел к мысли, что жизнеспособна только та условно называемая оппозиция, которая никак на сегодняшний день не представлена в органах власти и к которой он сам себя причисляет. Самая перспективная, по его мнению, часть "несистемных" людей - это политики левых убеждений, к которым он, опять же, причисляет и себя.

"Я сам внесистемный "левый", хоть и лидер фракции во Владимирском заксобрании. Я член "Левого фронта" и считаю, что за несистемными левыми - будущее нашей страны. Если ты оппозиция, ты не можешь быть внутри системы. Система не подразумевает оппонирования себе", - высказал свои соображения публицист и общественный деятель.

Зимой Шевченко заявлял о желании баллотироваться в петербургские губернаторы от КПРФ, но добровольно, с его слов, уступил эту нишу и эту роль Владимиру Бортко, сочтя излишним мешать ему.

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