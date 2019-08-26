Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:24

Максим Шевченко: Несистемные "левые" - будущее нашей страны

фото ЗакС политика Максим Шевченко: Несистемные "левые" - будущее нашей страны

Отвечая на вопросы зрителей собственного YouTube-канала, политик и журналист Максим Шевченко пришел к мысли, что жизнеспособна только та условно называемая оппозиция, которая никак на сегодняшний день не представлена в органах власти и к которой он сам себя причисляет. Самая перспективная, по его мнению, часть "несистемных" людей - это политики левых убеждений, к которым он, опять же, причисляет и себя.

"Я сам внесистемный "левый", хоть и лидер фракции во Владимирском заксобрании. Я член "Левого фронта" и считаю, что за несистемными левыми - будущее нашей страны. Если ты оппозиция, ты не можешь быть внутри системы. Система не подразумевает оппонирования себе", - высказал свои соображения публицист и общественный деятель.

Зимой Шевченко заявлял о желании баллотироваться в петербургские губернаторы от КПРФ, но добровольно, с его слов, уступил эту нишу и эту роль Владимиру Бортко, сочтя излишним мешать ему.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:12    
Вся беда в том, что "несистемные левые" постоянно путают Сталина и Че Гевару, Берию и Альенде, северокорейских Кимов и Дэн Сяопина, властолюбивых палачей и подвижников левой идеи равенства и справедливости.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:58 Удальцов рассказал о юридических ограничениях для своей деятельности

19:53 Калининский район просит дополнительные 90 млн рублей на снос аварийного жилья

19:32 На пострадавших от ливней в Великом Новгороде выделили 2,4 млн рублей

18:58 СМИ: В Чечне забросали камнями поезд из Петербурга

18:54 Метрополитен Москвы намерен взыскать деньги с организаторов митинга из-за работы в выходной день

18:44 Муниципал: Суд подтвердил регистрацию Войтановского как кандидата в мундепы МО «Смольнинское»

18:19 Архангелогородцы приносят школьные принадлежности к кубу для нуждающихся семей

18:05 Муниципал: Суд снял кандидата в мундепы от "Справедливой России" Кушнаренко из-за постов о "Единой России"   1

17:54 Суд отложил рассмотрение жалобы Черепанова на снятие его с выборов

17:52 СМИ: Упомянутого в расследовании Голунова подполковника ФСБ уволили

17:43 Владимир Милов отбыл 30-суточный арест

17:35 В петербургском МВД опровергли обнаружение бомбы в больнице университета Мечникова

17:15 СМИ: Декан екатеринбургского вуза пригрозил студентам отчислением за посещение митингов   5

16:59 Макаров вспомнил об "уникальном блокадном коде", говоря об участии молодежи в митингах   3

16:24 Максим Шевченко: Несистемные "левые" - будущее нашей страны

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru