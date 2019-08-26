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17:15

СМИ: Декан екатеринбургского вуза пригрозил студентам отчислением за посещение митингов

фото ЗакС политика СМИ: Декан екатеринбургского вуза пригрозил студентам отчислением за посещение митингов

Протестные уличные акции, выступая перед поступившими в Уральский государственный аграрный университет первокурсниками, раскритиковал декан факультета среднего профессионального образования Павел Шаравьев. Сторонней критикой дело не обошлось: как пишет местное издание Znak.com, он недвусмысленно намекнул на отчисление тех студентов, кто будет замечен с критическими высказываниями на плакатах в адрес власти.

"Он говорил, что все эти митинги незаконны, и если мы не хотим потерять образование из-за этого пустяка, то светиться нигде не нужно", - цитирует издание источника в вузе.

По его словам, декан также отговаривал молодежь от демонстрации татуировок.

На появившуюся информацию оперативно успели отреагировать в пресс-службе УрГАУ. Ее представители подчеркнули, что за участие в митингах еще никого и никогда из вуза не отчисляли и не собираются этого делать. Этого, как минимум, не допускает устав.

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19:19    
Может декана уволить? А заодно и ректора. Чему такие могут научить, если постоянно торчат в прямой кишке власть имущих.

18:35    
Их же не за факт посещения митинга выгонят, а за статью, которую им могут из-за прогулок на несанкционированных акциях накинуть.
По-человечески декан прав.

18:23    
Зачем орать "Декан-браво!" и прочее. 18:02 таких как Вы судить надо за развал нашего го-ва. Го-во совсем расшаталось, не соблюдают Законы, плюют на Конституцию, справедливых судов нет.

18:02    
Декан-браво! Настоящий патриот России!

18:00    
Декану нужно пригрозить увольнением за нарушение конституционных прав граждан России. Его место - в камере, а не на кафедре...

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