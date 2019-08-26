СМИ: Декан екатеринбургского вуза пригрозил студентам отчислением за посещение митингов

Протестные уличные акции, выступая перед поступившими в Уральский государственный аграрный университет первокурсниками, раскритиковал декан факультета среднего профессионального образования Павел Шаравьев. Сторонней критикой дело не обошлось: как пишет местное издание Znak.com, он недвусмысленно намекнул на отчисление тех студентов, кто будет замечен с критическими высказываниями на плакатах в адрес власти.

"Он говорил, что все эти митинги незаконны, и если мы не хотим потерять образование из-за этого пустяка, то светиться нигде не нужно", - цитирует издание источника в вузе.

По его словам, декан также отговаривал молодежь от демонстрации татуировок.

На появившуюся информацию оперативно успели отреагировать в пресс-службе УрГАУ. Ее представители подчеркнули, что за участие в митингах еще никого и никогда из вуза не отчисляли и не собираются этого делать. Этого, как минимум, не допускает устав.