Суд отложил рассмотрение жалобы Черепанова на снятие его с выборов

Фрунзенский районный суд перенес на 28 августа рассмотрение исков главы МО "Купчино" Михаила Черепанова и муниципального депутата от "Единой России" Романа Денисенко. Оба единоросса пытаются обжаловать свое отстронение от участия в муниципальных выборах, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Во время заседания 26 августа представитель истцов попросил перенести оба процесса, чтобы ознакомиться с материалами. Представитель ТИК №23, который является ответчиком, возражал и просил суд рассмотреть дело без участия депутатов.



Судья Игорь Грибов перенес заседание на 28 августа.



Ранее партия "Единая Россия" отозвала с муниципальных выборов в МО «Купчино» действующего главу округа Михаила Черепанова и его команду. Причиной назвали дискридитацию партии.