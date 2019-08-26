Удальцов рассказал о юридических ограничениях для своей деятельности

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов подробно рассказал об ограничениях со стороны государства, которые он претерпевает после 4,5 лет, проведенных за решеткой по знаменитому "болотному делу". С его слов, митинги, вне зависимости от уровня одобрения их властью, ему нельзя посещать до 2021 года, а избираться ни в какие органы власти он не может вплоть до 2024 года.

Несмотря на значительные лишения, выключенным из большой политики он себя не считает.

Реальный срок он отбывал за вмененную ему организацию массовых беспорядков в Москве весной 2012 года.