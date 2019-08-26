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19:53

Калининский район просит дополнительные 90 млн рублей на снос аварийного жилья

фото ЗакС политика Калининский район просит дополнительные 90 млн рублей на снос аварийного жилья

Администрация Калининского района на «нулевых чтениях» бюджета Петербурга запросила увеличения бюджета на 2020 год. Проект бюджета района представил глава администрации Василий Пониделко 26 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В частности, администрация района запросила 90 млн рублей на снос пяти аварийных домов. Пониделко сообщил, что вся документация готова, а сами работы необходимы для развития района.

Помимо этого, власти Калининского района запросили дополнительные 20 млн рублей на создание детского технопарка, сообщил глава администрации. Также он добавил, что требуется 19 млн рублей на хоспис. 

 


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