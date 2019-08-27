Прокуроры выявили нарушения в работе петербургского подразделения МЧС

В ходе проведенной прокурорской проверки сотрудниками ведомства были выявлены нарушения в деятельности ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по Петербургу.

В частности, государственный инспектор изучил, были ли устранены нарушения требований пожарной безопасности, отмеченные в ранее выданном МЧС предписании. Вместе с тем, прокуроры установили, что сотрудники обозначенного подразделения неверно оформляли некоторые процессуальные документы и некорректно заполняли данные в Едином реестре проверок.

В адрес начальника отделения внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, а виновники нарушений привлечены к дисциплинарной ответственности.