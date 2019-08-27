Вавилину вызвали в СК из-за комментария в Facebook

Следственный комитет вызвал для дачи объяснений кандидата в муниципальные депутаты от "Справедливой России" МО "Гавань" Нэлли Вавилину из-за комментария в Facebook, об этом участница муниципальных выборов рассказала ЗАКС.Ру.

СК заинтересовался сообщением Вавилиной о том, что администрация Василеостровского района якобы предложила основательнице благотворительного кафе "Добродомик" Александре Синяк заплатить деньги, чтобы заведение не закрыли.

- Просят объяснить, откуда у меня эта информация, - сообщила кандидат.

Вавилина считает, что СК обратил внимание на комментарий из-за требования эссерки снять с выборов 10 кандидатов в мундепы, которые являются активистами движения "Я люблю Васильевский". Ранее Telegram-канал "Ротонда" писал, что "Я люблю Васильевский" работает с политтехнологами, связанными с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В конце мая 2019 года администрация Василеостровского района оштрафовала на 700 тысяч рублей основательницу кафе "Добродомик" Александру Синяк из-за неубранного мешка мусора около заведения, граффити на фасаде, вывески неправильного цвета и гирлянды. Синяк заявила, что кафе прекратит работу. Позже врио губернатора Александр Беглов заявил, что заведение не закроют.

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