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Муниципал

13:10

Вавилину вызвали в СК из-за комментария в Facebook

фото ЗакС политика Вавилину вызвали в СК из-за комментария в Facebook

Следственный комитет вызвал для дачи объяснений кандидата в муниципальные депутаты от "Справедливой России" МО "Гавань" Нэлли Вавилину из-за комментария в Facebook, об этом участница муниципальных выборов рассказала ЗАКС.Ру. 

СК заинтересовался сообщением Вавилиной о том, что администрация Василеостровского района якобы предложила основательнице благотворительного кафе "Добродомик" Александре Синяк заплатить деньги, чтобы заведение не закрыли. 

- Просят объяснить, откуда у меня эта информация, - сообщила кандидат. 

Вавилина считает, что СК обратил внимание на комментарий из-за требования эссерки снять с выборов 10 кандидатов в мундепы, которые являются активистами движения "Я люблю Васильевский". Ранее Telegram-канал "Ротонда" писал, что "Я люблю Васильевский" работает с политтехнологами, связанными с бизнесменом Евгением Пригожиным. 

В конце мая 2019 года администрация Василеостровского района оштрафовала на 700 тысяч рублей основательницу кафе "Добродомик" Александру Синяк из-за неубранного мешка мусора около заведения, граффити на фасаде, вывески неправильного цвета и гирлянды. Синяк заявила, что кафе прекратит работу. Позже врио губернатора Александр Беглов заявил, что заведение не закроют.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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