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12:42

Росгвардия через HeadHunter ищет сотрудников ОМОН, желающих "подавлять бунты" в Москве

фото ЗакС политика Росгвардия через HeadHunter ищет сотрудников ОМОН, желающих "подавлять бунты" в Москве

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ разыскивает сотрудников ОМОН, заинтересованных в разгонах столичных митингов, на площадке HeadHunter. Соответствующие вакансии были опубликованы на сайте сервиса накануне, 26 августа, уведомляют "Открытые медиа".

Среди заявленных обязанностей: обеспечение безопасности на предстоящих массовых мероприятиях в Москве; "сопровождение демонстрации и акции протеста", пресечение "массовых беспорядков и погромов, групповых нарушений общественного порядка" и "подавление бунтов". 

Вакансия доступна для 52 российских регионов. Для работы в столице Росгвардия ищет бойцов в Подмосковье, Курске, Саратове, Липецке, Тамбове, Ярославле, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах.

Предлагаемая заработная плата - 55-65 тысяч рублей. Опыт не требуется, однако соискатель обязан отслужить в армии и иметь образование не ниже среднего. Заявленный график работы - полный либо по сменам.

HeadHunter в беседе с "Открытыми медиа" известил, что аккаунт Росгвардии, на котором опубликованы вакансии, верифицирован их службой проверки.

Ранее Znak.com писал, что, как ему стало известно, силовики, вышедшие сверхурочно для разгона массового мероприятия, прошедшего 27 июля, не получили никаких премий.

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16:05    
Путин только что сказал, что либерализму в мире пришёл конец! Абсолютно верно! Наступает время автаркий, диктатур, протекционизма, изоляционизма! Да здравствует новая эра-эра жёсткого порядка и дисциплины!

15:58    
15:38 Шути-шути...дошутишься до 282 ст. Кого и где ОМОН будет "размазывать" - покажет время. А вот то, что Росгвардия вынуждена уже через HeadHunter набирать себе личный состав, говорит о многом.

15:38    
14:50, 15:28. Ну, что трухнули кавказцев, прозападные либералы-гомосеки? Да, шучу я....Один ОМОН вас по асфальту проспекта Сахарова размажет во благо России!

15:37    
55-65 тысяч рублей за то, чтобы продлить в стране ложь, коррупцию и беззаконие.

15:28    
14:50 Он желает кавказского гомосека-консерватора. Вроде сталина.

14:50    
14:39, 14:47 Одно неясно... Вы желаете межнациональную или межрелигиозную рознь здесь провоцировать?

14:47    
Да, надо дагестанцев, чеченцев и др. набирать в московский ОМОН! Ох, девки-бунтовщицы, вроде Соболь, берегитесь тогда...увезут в горы на Кавказ в полон...

14:39    
14:34. Какой набег??? В Москве проживает только татар более миллиона, которые на шабаши прозападных бунтовщиков не ходят...

14:34    
14:04 Знаешь, как раньше поступали с теми, кто наводил набег мусульман на Москву?

14:04    
Если Путин обратится к мусульманам России во главе с чеченцами с острыми кинжалами разгромить прозападных бунтовщиков в Москве, то очень долго не будет западно-либерально-гомосечных бунтов! Кто-то в этом сомневается?

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