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13:17

Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

фото ЗакС политика Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

В отношении бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.

По словам Асниса, дело возбуждено по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). По версии следствия, Абызов в 2018 году лично занимался предпринимательством, хотя это ему было запрещено как члену правительства.

Обстоятельства, указанные в постановлении о возбуждении нового дела, не имеют никакого отношения к предмету расследования дела о мошенничестве и создании преступного сообщества, по которому обвиняется Абызов, отметил адвокат. По его словам, новое дело никак не отягчает уже предъявленное Абызову обвинение и не осложняет осуществление по нему защиты

«По мнению Михаила Абызова и его защиты, возбуждение данного уголовного дела свидетельствует о том, что следствие за пять месяцев расследования основного дела так и не смогло собрать достаточные доказательства, подтверждающие обвинение. Кроме того, новое дело возбуждено именно в тот момент, когда суды стали массово отказывать следствию в наложении ареста на имущество, якобы принадлежащее Абызову», - отметил Аснис.

Целью нового дела он считает оказание дополнительного давления на экс-министра. Сторона защиты намерена обжаловать возбуждение дела, считая его незаконным и необоснованным.

Абызов находится под арестом с 26 марта. Его подозревают в хищении 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы. По версии следствия, эти деньги он вывел за границу.

Ранее суд оставил Абызова под арестом до 25 октября. На этот же срок продлены аресты другим фигурантам дела: директору по экономике и финансам АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» Галине Фрайденберг и бывшему члену совета директоров АО «Сибирская энергетическая компания» Николаю Степанову, директору «Сибэко» Александру Пелипасову, заместителю гендиректора ООО «Ру-Ком» Максиму Русакову и экс-гендиректору АО «Сибирская энергетическая компания» Сергею Ильичеву.

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