Основательницу “Добродомика” сняли с выборов в Василеостровском районе из-за видео “Вконтакте"

Василеостровский суд Петербурга аннулировал регистрацию кандидата в муниципальные депутаты от “Справедливой России” по трем округам и основательницы благотворительного кафе “Добродомик” Александры Синяк.

Иски в суд подали два кандидата в муниципальные депутаты. Регистрацию Синяк требовал отменить Сергей Сосунов, который избирается в МО №7 от КПРФ и одновременно идет самовыдвиженцем в МО “Васильевский”. В МО “Гавань” против Александры Синяк подала заявление кандидат от “Единой России” Юлия Полозова.

Синяк рассказала ЗАКС.Ру, что истцы посчитали агитацией ролики в соцсети “Вконтакте” и потребовали снять кандидатку с выборов.

Кроме того, истцы утверждали, что Синяк не заключила соглашение на использование товарных знаков компании АвтоВАЗ, Subway и “Ароматного мира”. Логотипы компаний “мелькали” на заднем плане роликов.

- Обжаловать я ничего не буду. Мне есть чем заниматься, а не по 6 часов в суде сидеть, - сообщила Синяк.