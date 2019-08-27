Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

15:52

Основательницу “Добродомика” сняли с выборов в Василеостровском районе из-за видео “Вконтакте"

фото ЗакС политика Основательницу “Добродомика” сняли с выборов в Василеостровском районе из-за видео “Вконтакте"

Василеостровский суд Петербурга аннулировал регистрацию кандидата в муниципальные депутаты от “Справедливой России” по трем округам и основательницы благотворительного кафе “Добродомик” Александры Синяк.

Иски в суд подали два кандидата в муниципальные депутаты. Регистрацию Синяк  требовал отменить Сергей Сосунов, который избирается в МО №7 от КПРФ и одновременно идет самовыдвиженцем в МО “Васильевский”. В МО “Гавань” против Александры Синяк подала заявление кандидат от “Единой России” Юлия Полозова. 

Синяк рассказала ЗАКС.Ру, что истцы посчитали агитацией ролики в соцсети “Вконтакте” и потребовали снять кандидатку с выборов. 

Кроме того, истцы утверждали, что Синяк не заключила соглашение на использование товарных знаков компании АвтоВАЗ, Subway и “Ароматного мира”. Логотипы компаний “мелькали” на заднем плане роликов. 

- Обжаловать я ничего не буду. Мне есть чем заниматься, а не по 6 часов в суде сидеть, - сообщила Синяк. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:33 ГИК отказался устанавливать КОИБы на избирательных участках ТИКа № 29

13:21 Горсуд отменил штраф Горожанко за "сломанную" дверь в ИКМО "Екатерингофский"

13:10 Вавилину вызвали в СК из-за комментария в Facebook

26 августа, 18:05 Суд снял кандидата в мундепы от "Справедливой России" Кушнаренко из-за постов о "Единой России"

26 августа, 17:54 Суд отложил рассмотрение жалобы Черепанова на снятие его с выборов

26 августа, 13:15 Горсуд восстановил Шуршева и Кузахметова на выборах в МО "Екатерингофский"

25 августа, 18:02 В МО "Светлановское" распространяют листовки против Кена от лица умершего ветерана войны

24 августа, 14:30 Черепанов обжалует отказ в его регистрации на муниципальных выборах

23 августа, 17:49 В МО №75 неизвестные расклеили листовки с оскорблением кандидата в мундепы Павла Швеца

23 августа, 16:38 "ВКонтакте" недовольна судами против кандидатов в мундепы за репосты

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:30 Верховный суд признал законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму   1

16:22 ЛГБТ-активисты обратились в полицию из-за новых угроз от "Пилы"

15:52 Муниципал: Основательницу “Добродомика” сняли с выборов в Василеостровском районе из-за видео “Вконтакте"

15:32 Беглов – активисту штаба Навального: У меня нет полномочий решать вопросы общественного порядка на митингах   5

15:27 Депутат Васильев: Пушкин - это жемчужина в короне Санкт-Петербурга, она ветшает

14:55 Блогер поделился снимками установленного в вестибюле "Проспекта Славы" панно "Афганистан"

14:55 Администрация Приморского района попросила еще 600 млн рублей на антитеррористическую защищенность школ   1

14:33 ГИК отказался устанавливать КОИБы на избирательных участках ТИКа № 29   2

14:25 Роспотребнадзор Карелии изучит радиационный фон в двух прилегающих к Белому морю районах

14:06 Генпрокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против сотрудников СИЗО "Кресты-2"

13:55 "Скотский патриотизм": Животных на брянской ярмарке облачили в формы красноармейцев   1

13:54 На парусную школу "Крестовский остров" попросили 176 млн рублей из бюджета   1

13:24 Московский район попросил у города 7 млн рублей на патриотическое воспитание   3

13:21 Муниципал: Горсуд отменил штраф Горожанко за "сломанную" дверь в ИКМО "Екатерингофский"

13:17 Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru