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16:30

Верховный суд признал законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

фото ЗакС политика Верховный суд признал законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Верховный суд РФ не стал рассматривать апелляцию политика Ильи Яшина на отказ Мосгоризбиркома регистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы, уведомляет "МБХ медиа". Несмотря на очередной - четвертый по счету - административный арест, оппозиционер сам присутствовал на заседании.

Мосгорсуд счел законным отказ Центризбиркома регистрировать Яшина кандидатом 16 августа. Тогда политику сообщили, что подобное решение было принято из-за того, что он якобы пропустил срок подачи искового заявления.

20 августа Яшина вновь арестовали на 10 суток за призывы выходить на Трубную площадь 18 июля в знак поддержки независимых кандидатов.

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16:34    
Кто бы сомневался. Московская ОПГ ангажировала суды.

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