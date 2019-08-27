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Новости

17:26

Беглов пообещал начать благоустройство парка Авиаторов в 2020 году

фото ЗакС политика Беглов пообещал начать благоустройство парка Авиаторов в 2020 году

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов, побывав с выездной инспекцией в Московском районе, отметил запущенное состояние, в котором пребывает парк Авиаторов: на территории зеленой зоны не убрано, детские площадки устарели и находятся в аварийном состоянии.

В ходе осмотра группа местных жителей предложила врио свой концепт преобразования парка, который включает в себя создание там арт-объектов, спортзон, мест отдыха молодежи. Беглову идея пришлась по нраву.

"Уверен, в следующем году мы шаг за шагом начнём благоустройство парка Авиаторов. Его, как и многие другие парки города, нужно привести в порядок", - отметил временный губернатор.

Арендатора парка также стоит привлечь к благоустройству территории. Начиная с 2012 года 25,3 га от её площади находятся в долгосрочной аренде на 49 лет у частного собственника. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:02    
Почему до сих пор спят штатные говнометатели. Беглов пообещал что-то хорошее, а до сих пор нет ни одного высера, что это он пообещал только перед выборами, а потом обязательно обманет. Заодно модно пройтись по кровавой гэбне и воровской власти вообще и ЕДРО в частности. Вперёд, скудоумные ! Вам осталось только переписать.

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