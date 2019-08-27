На авиасалоне МАКС-2019 Путин хотел "угостить" главу Минпрома сдачей от покупки мороженого

Сегодня, 27 августа, Владимир Путин в компании министров и делегации из Турции побывал на открытии международного авиакосмического салона МАКС-2019.

Визит главы государства не обошелся без курьёза. Президент решил угостить своего коллегу Реджепа Эрдогана мороженым. Подойдя к тележке, где реализовывалась продажа замороженного яства, Путин указал на желаемое, в качестве оплаты протянув продавщице пятитысячную купюру. Женщина отдала ему товар и сдачу, однако президент в шутку заявил, что брать её не будет и попросил сотрудницу лавки передать деньги стоявшему рядом с ним руководителю Министерства промышленности Денису Мантурову, заявив, что это "на развитие авиации".

"Спасибо за щедрость", - цитирует ответ министра "Интерфакс".

После этого Путин купил мороженое и для других членов турецкой делегации. Вслед за ним лакомство приобрели глава Минобороны Сергей Шойгу и директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выбравший три стаканчика "радужного".