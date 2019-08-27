Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:57

На авиасалоне МАКС-2019 Путин хотел "угостить" главу Минпрома сдачей от покупки мороженого

фото ЗакС политика На авиасалоне МАКС-2019 Путин хотел "угостить" главу Минпрома сдачей от покупки мороженого

Сегодня, 27 августа, Владимир Путин в компании министров и делегации из Турции побывал на открытии международного авиакосмического салона МАКС-2019.

Визит главы государства не обошелся без курьёза. Президент решил угостить своего коллегу Реджепа Эрдогана мороженым. Подойдя к тележке, где реализовывалась продажа замороженного яства, Путин указал на желаемое, в качестве оплаты протянув продавщице пятитысячную купюру. Женщина отдала ему товар и сдачу, однако президент в шутку заявил, что брать её не будет и попросил сотрудницу лавки передать деньги стоявшему рядом с ним руководителю Министерства промышленности Денису Мантурову, заявив, что это "на развитие авиации".

"Спасибо за щедрость", - цитирует ответ министра "Интерфакс".

После этого Путин купил мороженое и для других членов турецкой делегации. Вслед за ним лакомство приобрели глава Минобороны Сергей Шойгу и директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выбравший три стаканчика "радужного".

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:31    
для этого и держатся за власть и идут по головам Игори Петровичи Сергеевы-Градские (или как их там?), чтобы деньгами сорить

18:38    
Путин ежедневно работает на Россию! Вот сейчас активно рекламирует на МАКСе с целью эскорта наши боевые самолёты Су-35, Су-57... а это деньги в бюджет...Турки, к примеру, заинтересовались...Дал добро на взлёт нашего крупного пассажирского самолёта МС-21 и тд. итп. А что полезного сделали для России его прозападные критики-русофобы???? Ничего, только желчь, клевета и желчь!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:08 Муниципал: Вместо “СБПЧ” для жителей МО “Екатерингофский” в день рождения Смакотина выступит Krec

20:59 Муниципал: Шишлов опасается недопуска наблюдателей и СМИ на избирательные участки во время выборов

20:53 Муниципал: Муниципальные пляски перед выборами

20:35 Муниципал: Вишневский пожаловался в ГИК и прокуратуру на агитацию за единороссов в детской поликлинике

19:51 СМИ: Уволенный после "дела Голунова" подполковник ФСБ перешел на работу в "Мосэнерго"

19:14 На проведение четырех матчей Евро-2020 в Петербурге планируют потратить более 6 млрд рублей

18:50 На новый ремонт открытого к ЧМ-2018 стадиона «Спартак» потребовалось  20 млн рублей

18:44 Как и обещал, Собянин за две недели до выборов поднял в Москве минимальную пенсию   3

18:31 Следствие завершило расследование по делу экс-координатора "Открытой России" в Пскове и ее мужа

17:57 На авиасалоне МАКС-2019 Путин хотел "угостить" главу Минпрома сдачей от покупки мороженого   2

17:49 «Не “Единая Россия” рядом, а вы в Государственной думе»: пятый тур предвыборных дебатов     2

17:26 Беглов пообещал начать благоустройство парка Авиаторов в 2020 году   1

17:02 Лидер профсоюза школьников "Ученик" заявил об угрозах со стороны центра "Э"

16:30 Верховный суд признал законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму   4

16:22 ЛГБТ-активисты обратились в полицию из-за новых угроз от "Пилы"   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru