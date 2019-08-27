На новый ремонт открытого к ЧМ-2018 стадиона «Спартак» потребовалось  20 млн рублей

Администрация Курортного района попросила включить в проект бюджета Петербурга на 2020 год 19,8 млн рублей на работы по уходу за зеленогорским стадионом «Спартак», который был открыт летом 2018 года после реконструкции и использовался как тренировочная база во время чемпионата мира 2018 года.

Как объяснила 27 августа в ходе «нулевых чтений» бюджета заместитель главы Курортного района Александра Модина, после предыдущего ремонта были выявлены «недоделки», которые теперь необходимо устранить, так как объект планируют задействовать во время ближайшего чемпионата Европы.

- После проведения ремонтных работ на этом стадионе подрядной организацией были оставлены существенные недоделки. На сегодняшний день мы понимаем, что для принятия участников команд мы должны довести стадион до того состояния, в котором он должен быть. Это требование ФИФА, - заявила Модина.

Отметим, что отдельный пункт в числе дополнительных предложений администрации Курортного района по бюджету на 2020 год – «Расходы на реализацию Комплексного плана мероприятий по обеспечению и проведению Евро-2020 в Санкт-Петербурге». На эти цели районные чиновники просят еще 7,7 млн рублей.

Напомним, чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля сразу в нескольких странах. В Петербурге на «Газпром-арене» состоятся четыре матча, в том числе четвертьфинал.