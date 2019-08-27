На проведение четырех матчей Евро-2020 в Петербурге планируют потратить более 6 млрд рублей

На подготовку и проведение матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге планируется потратить свыше 6,3 млрд рублей, следует из постановления правительства.

В проекте постановления прописана программа подготовки к организации российской части турнира. Расходы федерального бюджета запланированы на 2019-2020 год. Планируется, что 2,58 млрд рублей выделят из федерального бюджета, а 3,7 млрд – из бюджета Петербурга.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Игры пройдут в Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго. Петербург примет три матча группового этапа (13, 17 и 22 июня) и четвертьфинал турнира (3 июля).