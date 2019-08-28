Минпросвещения разрешило учителям публиковать в соцсетях фото в купальнике

Общероссийский профсоюз работников образования совместно с Министерством просвещения разработали сборник правил поведения для педагогов в социальных сетях, сообщают "Известия".

В документе, который имеет рабочее название "Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников", указано, что учителям следует воздерживаться от публикации "информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей". Под этим понимаются порнография, способы самоубийства, пропаганда употребления алкоголя и наркотиков, использование нецензурной брани и другое.

"Публикация фото в купальнике для педагогов не запрещена. В новой редакции этического кодекса для педагогов появились и послабления относительно дресс-кода", - уточнили в "Известиях".

Школьным работникам следует "придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы". В аналогичном поведенческом кодексе, утвержденном в 2014 году, говорилось, что внешний облик учителя должен "соответствовать общепринятому деловому стилю".

Напомним, марте из школы в Алтайском крае была уволена молодая учительница Татьяна Кувшинникова. Женщина вызвала гнев своего начальства и "пуритански" настроенной части местных жителей тем, что опубликовала фотографию себя в закрытом купальнике, сделанную в поддержку зимней Универсиады.

По словам Кувшинниковой, директор учебного заведения, где она вела занятия, перед увольнением сообщила ей, что "так одеваются только проститутки". При этом родители учеников педагога поддержали. Впрочем, после увольнения она быстро нашла себе новую работу.

После этого в Минпросвещения заявили, что скорректируют старый сборник правил поведения.