"Голос": Из-за принятия непопулярных решений в России резко снизилась ценность партийных брендов

Представленные в федеральном парламенте партии практически повсеместно прекратили работу на местном уровне и дистанцируются от участия в выборах, следует из доклада движения в защиту прав избирателей "Голос", которым делятся "Ведомости".

"В такой ситуации для кандидатов резко снизилась ценность партийных брендов. Больше всего это коснулось „административных“ кандидатов, которые на фоне роста протестных настроений стараются дистанцироваться от бренда „партии власти“, тесно связанного в сознании значительных групп избирателей с непопулярными решениями", - пишут авторы исследования, уточняя, что имеются в виду пенсионная и мусорная реформы, а также несоразмерное применение силы по отношению к участникам протестов.

Именно поэтому на данный момент количество кандидатов, идущих на выборы самовыдвиженцами, по сравнению с 2018 годом, возросло в 2,5 раза, при этом доля лиц, выдвигающихся от "Единой России", упала с 18,65% до 13,5%.

Также в докладе затронута тема выборов в Мосгордуму. Эксперты отмечают, что именно здесь весь электоральный процесс демонстрирует очевидную предвзятость всей системы избирательных комиссий при проверке документов кандидатов.

"Даже ЦИК России пошла по пути юридических придирок и формалистских интерпретаций, выхолащивающих суть избирательного процесса", - уверены аналитики.

В итоге авторы исследования приходят к выводу, что в текущем году избирательная система России столкнулась с самыми серьезными проблемами со времён протестов 2011-2012 годов.

Между тем до выборов в Мосгордуму осталось две недели. До участия в них не допустили 57 независимых кандидатов-оппозиционеров - Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину и других. Многие с тех пор побывали под административным арестом за призывы к участию в несанкционированных акциях протеста.