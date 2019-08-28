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10:16

Росстат отметил рост числа россиян, живущих за чертой бедности

фото ЗакС политика Росстат отметил рост числа россиян, живущих за чертой бедности

Росстат обновил данные о количестве граждан России, живущих за чертой бедности: так, по данным службы, во втором квартале 2019 года их число увеличилось на 0,2%.

Доходы ниже прожиточного минимума получают 18,6 млн россиян, что составляет 12,7% от общего населения страны. Рост уровня бедности вызван увеличением суммы прожиточного минимума по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1% - до 11 185 рублей.

В то же время, отмечают профильные финансовые ведомства, реальные доходы россиян продолжают падать уже 6 год подряд - об этом, например, не так давно заявляла Счетная палата. По итогам 2018-го, каждый четвертый гражданин отметил общее ухудшение своего финансового состояния.

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