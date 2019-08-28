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11:31

Батенинский жилмассив на Лесном стал объектом культнаследия

фото ЗакС политика Батенинский жилмассив на Лесном стал объектом культнаследия

Комплекс зданий, расположенных у станции метро "Лесная" и образующих собой Батенинский жилмассив, признали объектами культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписал руководитель комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Согласно документу, в единый государственный реестр внесены дома № 37 и № 39 по Лесному проспекту, а также корпуса дома № 4 по Диагональной улице.

Жилмассив в стиле конструктивизм был возведен в период с 1929 по 1933 годы по проекту архитекторов Г. А. Симонова, Т. Д. Каценеленбогена, Б. Р. Рубаненко, А. Р. Соломонова, П. С. Степанова, В. А. Жуковской. Комплекс состоит из девяти каменных пятиэтажек, в которых ранее жили заводские рабочие.

Батенинский жилмассив относится ко второму этапу строительства жилых комплексов, спроектированных в конструктивистском стиле конца 1920-х - первой половины 1930-х годов. В комплексе оригинально воплощены функциональный подход к решению внутриквартальных пространств и концепция "города-сада". 

Массив и на данный момент сохраняет свое историческое предназначение и продолжает оставаться "обитаемым" комплексом.

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