Антимонопольщики проанализировали петербургский рынок топлива

Изучив рынок топлива на предмет уровня конкуренции, представители петербургского УФАС пришли к выводу, что следить за процессами на нем в будущем стоит внимательнее. Среди участников преимущественное положение занимают компании "Лукойл" и "Роснефть": их совместная доля на рынке превышает 50 процентов. Всего же количество заправок, принадлежащих вертикально интегрированным компаниям (ВИНК), за последний год резко выросло: с 52 до 78 процентов.

"Это означает, что к ценам на бензин на автозаправках этих компаний у нас будет более пристальное внимание. Конечно же ситуация с возросшей долей ВИНКов на АЗС Петербурга тревожная, но тем не менее конкуренция на этом рынке остается достаточно развитой", - считает глава антимонопольной службы Вадим Владимиров.

При этом, по его словам, доминирующее положение "Лукойла" и "Роснефти" в его нынешнем виде букве закона не противоречит.