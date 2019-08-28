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12:23

Белковский предложил идею "дурацкого голосования"

фото ЗакС политика Белковский предложил идею "дурацкого голосования"

Выбирая между вариантами того, как следует голосовать 8 сентября, предложенными политиками Михаилом Ходорковским и Алексеем Навальным, политолог и публицист Станислав Белковский признал достоинства и того, и другого, но в конечном счете предложил свою стратегию. Обозначил он ее как "дурацкое" или "белковское" голосование. Суть его проста: либо выбирать того, кто искренне нравится, либо, если такого человека в данном округе или регионе не имеется, выборы полностью игнорировать. У политолога такой кандидат нашелся. Примечательно, что выдвинула его партия "Коммунисты России".

"Я специально прописался в 4-м округе, где я раньше прописан не был, чтобы проголосовать за мою давнюю приятельницу Дарью Александровну Митину. <...> Я топлю не за коммунистов, а за вполне конкретное физическое лицо, чьи личные качества — ум и порядочность — уже более 20 лет не вызывают у меня ни малейших сомнений. А взгляды наши существенно не сходятся, и меня это не смущает", - рассказал Белковский "Эху Москвы".

Напомним, что Навальный настаивает на "умном голосовании" за самого сильного соперника кандидата в от власти в том или ином округе, а Ходорковский не считает приемлемым голосовать за любого только потому, что он потенциально самый сильный оппонент правящей элиты.

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14:08    
Если исходить их мысли Макаревича, что 80% людей умственно неполноценны, то оно всегда таким было. Иначе, как бы мы свое время алкоголика сделали гарантом?..

13:58    
Бред. У Навального, хотя бы, есть какой-то реалистичный смысл в его "умном голосовании". Белковский же, выдаёт свой демонстративный флирт с дамой, за политическую технологию.

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