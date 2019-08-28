Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

14:24

Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

фото ЗакС политика Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

Несостоявшийся кандидат в московские депутаты Илья Яшин вышел из спецприемника после очередного 10-суточного ареста, о чем написал ресурс "МБХ Медиа". Как и в предыдущие разы в таких ситуациях, его моментально задержали.

Отметим, что с конца июля Яшину назначали административный арест уже четыре раза - за публичные призывы к выходу на несогласованные акции протеста против отказа регистрировать его и его товарищей на выборах в Мосгордуму. Сам политик сумел побывать далеко не на каждой из них, потому что лидеров протеста стало традицией задерживать до начала той или иной демонстрации. Самые массовые задержания случились 27 июля: в руки к правоохранителям попало около 1400 человек, включая случайных прохожих. Перед тем, как регулярно лишать Яшина свободы, встречая его у стен спецприемников после выхода, силовики проводили у него дома ночные обыски.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:35 Троих фигурантов "дела 27 июля" перевели из СИЗО в ИВС

9:55 "Голос": Из-за принятия непопулярных решений в России резко снизилась ценность партийных брендов

27 августа, 18:44 Как и обещал, Собянин за две недели до выборов поднял в Москве минимальную пенсию

27 августа, 16:30 Верховный суд признал законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

27 августа, 12:42 Росгвардия через HeadHunter ищет сотрудников ОМОН, желающих "подавлять бунты" в Москве

27 августа, 11:38 Янкаускаса оштрафовали после трех арестов подряд

27 августа, 11:30 ЦИК вновь отменил расширенное заседание совета по выборам в Мосгордуму

26 августа, 18:54 Метрополитен Москвы намерен взыскать деньги с организаторов митинга из-за работы в выходной день

26 августа, 17:43 Владимир Милов отбыл 30-суточный арест

26 августа, 16:01 Проректор ВШЭ передумала соглашаться на дебаты с Любовью Соболь

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:25 Проведение конкурса на эскиз памятника Чайковскому КГА оценил в 6 млн рублей

14:24 Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

14:06 "Новая газета" сняла документальный фильм о теракте в Беслане

13:40 Партия Навального "Россия будущего" попробует засудить Минюст

13:15 "Проект": Большинство российских судей - бывшие чиновники и силовики   1

13:03 Дмитриева попросила оценить возможность отказа от газовых колонок в домах исторического центра

12:56 Каспаров объяснил, почему участвовать в выборах неэтично   1

12:35 Троих фигурантов "дела 27 июля" перевели из СИЗО в ИВС

12:23 Белковский предложил идею "дурацкого голосования"   2

12:16 Главреда РИА "Новости Украина" Вышинского отпустили из СИЗО под личное поручительство

12:03 В отношении Ивана Жданова возбудили уголовное дело о неисполнении решения суда

11:56 Активисты на Шиесе не дали проехать бензовозам   1

11:45 Муниципал: Миронов обвинил Горизбирком в давлении на «Справедливую Россию»

11:43 Муниципал: Кена снова попробуют снять с муниципальных выборов  

11:33 Антимонопольщики проанализировали петербургский рынок топлива

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru