Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

Несостоявшийся кандидат в московские депутаты Илья Яшин вышел из спецприемника после очередного 10-суточного ареста, о чем написал ресурс "МБХ Медиа". Как и в предыдущие разы в таких ситуациях, его моментально задержали.

Отметим, что с конца июля Яшину назначали административный арест уже четыре раза - за публичные призывы к выходу на несогласованные акции протеста против отказа регистрировать его и его товарищей на выборах в Мосгордуму. Сам политик сумел побывать далеко не на каждой из них, потому что лидеров протеста стало традицией задерживать до начала той или иной демонстрации. Самые массовые задержания случились 27 июля: в руки к правоохранителям попало около 1400 человек, включая случайных прохожих. Перед тем, как регулярно лишать Яшина свободы, встречая его у стен спецприемников после выхода, силовики проводили у него дома ночные обыски.