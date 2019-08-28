Проведение конкурса на эскиз памятника Чайковскому КГА оценил в 6 млн рублей

Шесть миллионов рублей понадобится комитету по градостроительству и архитектуре Петербурга на проведение конкурса на эскиз памятника композитору Петру Чайковскому, сообщил 28 августа заместитель председателя КГА Максим Стененко во время “нулевых чтений” проекта городского бюджета.

Озвученную сумму комитет указал в качестве дополнительной потребности на 2020 год.

По словам Стененко, конкурс будет международным и пройдет в два этапа: в ноябре 2019 года и марте 2020 года.

Также комитет попросил выделить ему 12 млн рублей на разработку концепции единого цветового плана освещения и праздничного оформления города. Еще 1 млн рублей понадобился на проведение архитектурного конкурса на повышения качества жилых кварталов, построенных в 1970-80-е годы.

Сергей Еремеев