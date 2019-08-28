Бывшему НИИ бумажной промышленности отказали в присвоении статуса памятника

Здание бывшего НИИ бумажности промышленности на 2 Муринском проспекте, которому угрожает снос, отказался признавать культурно-историческим памятником КГИОП. Это следует из официального ответа, который получил депутат Борис Вишневский.

"Решение абсолютно в интересах застройщика, не учли экспертизу авторитетнейшего специалиста Маргариты Штиглиц. Будем уже на этой неделе проводить пикеты у дверей КГИОП и устроим народный сход у здания института", - прокомментировал событие градозащитный активист и житель Выборгского района Борис Романов.

Кроме того, он и его единомышленники намерены защищать свои интересы и бороться с застройщиком через отечественные суды.

На месте НИИ владелец земельного участка, "Альянс инвест", хочет видеть многоэтажный жилой дом с подземным паркингом. Последнее обстоятельство в особенности смущает местных жителей, поскольку в районе площади Мужества протекает подземная река - "плывун", ставшая причиной знаменитого размыва на "красной" ветке метрополитена. Из-за затопления тоннеля с 1995 по 2004 годы между станциями "Лесная" и "Площадь Мужества" не ходили поезда.

В здании бывшего "Бумажного института" на сегодняшний день располагается бизнес-центр. До конца мая арендаторов просили съехать, но после волны протестов предпринимателям позволили остаться на своих местах как минимум до лета 2020 года.

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