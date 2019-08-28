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15:09

На Охтинский коллектор попросили ещё 500 млн рублей

фото ЗакС политика На Охтинский коллектор попросили ещё 500 млн рублей

Глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук сообщил, что строительство Охтинского коллектора идет с опережающим темпом. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительства 28 августа.

При этом, Бондарчук сказал, что комитет запросил дополнительно около 500 млн рублей на работы по созданию коллектора. Если эту сумму одобрят, то строительство должно завершиться в следующем году, заявил глава комитета. 

- Мы заявили дополнительный объем средств в текущем году. В случае поддержки, мы заявили порядка 500 млн, если данные средства будут выделены в текущем году, то это позволит нам завершить объект не в 21, а в 20 году, - рассказал Бондарчук.

По его словам, сейчас вопрос дополнительного финансирования находится на рассмотрении профильных комитетов. 

Охитнский коллектор начали строить на реке Охта для очистки ее от загрязнений. Конкурс на создание коллектора выиграла «ПР и СС»». Стоимость работа по договору составила 7,9 млрд рублей, а срок завершения строительства – 2022 год.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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