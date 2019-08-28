Жилком попросил 4,4 млрд рублей на капремонт

Председатель жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев в ходе “нулевых чтений” бюджета региона попросил выделить Жилкому в 2020 году 4,4 млрд рублей на капитальный ремонт домов.

Он отметил, что перед комитетом стоит выбор: увеличивать взносы на капремонт с горожан или брать бюджетные деньги.

- Мы не готовы увеличивать взносы на капремонт, - подчеркнул Борщев.

В целом дополнительные потребности комитета составили 7,9 млрд рублей. Из них 2,5 млрд - субсидии региональным энергопоставщикам. Почти 189 млн рублей - на реализацию программы “Молодежи доступное жилье”.

Совещания в рамках “нулевых чтений” бюджета Петербурга на 2020 год пройдут в Законодательном собрании до 30 августа включительно.

Сергей Еремеев