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Новости

16:05

Яшина в очередной раз будут судить за акцию протеста 27 июля

фото ЗакС политика Яшина в очередной раз будут судить за акцию протеста 27 июля

Политика Илью Яшина, которому грозит пятый подряд административный арест, будут судить за призывы к выходу граждан на несогласованную столичную акцию 27 июля, целью которой было добиться от власти допуска независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом он известил читателей своего микроблога.

"Меня уже, правда, судили за это - но в прошлый раз за участие, а теперь будут привлекать за призывы. Оценил их чувство юмора", - написал оппозиционер.

Глава муниципального совета депутатов "Красносельский" выразил ироническое удовлетворение от того факта, что на этот раз его доставили в более удобный для него в географическом отношении отдел полиции, чем в предыдущие разы.

Протесты в Москве начались с середины июля. Их организаторов власть предпочитает с настойчивой регулярностью сажать в спецприемники.

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17:34   Время  
17:02 Мое веление - тебе заткнуться.

17:02    
Яшин всё время должен быть в клетке, как, кстати, Навальный, Соболь и другие враги России! Таково веление времени!

16:39    
Ублюдочный суд.

16:29    
Страшен русский суд, бессмысленный и беспощадный.

Страница 1-ая (всего: 1)
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