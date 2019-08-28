Яшина в очередной раз будут судить за акцию протеста 27 июля

Политика Илью Яшина, которому грозит пятый подряд административный арест, будут судить за призывы к выходу граждан на несогласованную столичную акцию 27 июля, целью которой было добиться от власти допуска независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом он известил читателей своего микроблога.
"Меня уже, правда, судили за это - но в прошлый раз за участие, а теперь будут привлекать за призывы. Оценил их чувство юмора", - написал оппозиционер.
Глава муниципального совета депутатов "Красносельский" выразил ироническое удовлетворение от того факта, что на этот раз его доставили в более удобный для него в географическом отношении отдел полиции, чем в предыдущие разы.
Протесты в Москве начались с середины июля. Их организаторов власть предпочитает с настойчивой регулярностью сажать в спецприемники.
Выборы в Мосгордуму проходят в открытой, конкурентной атмосфере pic.twitter.com/rFKT9gpXXH— Илья Яшин (@IlyaYashin) 28 августа 2019 г.