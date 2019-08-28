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16:30

Либертарианская партия хочет провести в Петербурге "послевыборный" митинг 9 сентября

фото ЗакС политика Либертарианская партия хочет провести в Петербурге "послевыборный" митинг 9 сентября

Представители Либертарианской партии подали в Смольный уведомление о намерении провести 9 сентября митинг, посвященный итогам муниципальных и губернаторских выборов.

В качестве одной из целей мероприятия заявлено выражение гражданами требования расследовать нарушения, допущенные местными муниципальными органами в ходе регистрации кандидатов в мундепы.

В качестве площадок для проведения митинга либертарианцы видят Марсово поле, площадь Ленина, Багратионовский сквер.

Заявленное количество участников - до двух тысяч человек. В соответствии с законом организаторы обещают обеспечить место проведения акции наблюдателями за общественным порядком.

Муниципальные и губернаторские выборы состоятся в Единый день голосования - 8 сентября.

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