Либертарианская партия хочет провести в Петербурге "послевыборный" митинг 9 сентября

Представители Либертарианской партии подали в Смольный уведомление о намерении провести 9 сентября митинг, посвященный итогам муниципальных и губернаторских выборов.

В качестве одной из целей мероприятия заявлено выражение гражданами требования расследовать нарушения, допущенные местными муниципальными органами в ходе регистрации кандидатов в мундепы.

В качестве площадок для проведения митинга либертарианцы видят Марсово поле, площадь Ленина, Багратионовский сквер.

Заявленное количество участников - до двух тысяч человек. В соответствии с законом организаторы обещают обеспечить место проведения акции наблюдателями за общественным порядком.

Муниципальные и губернаторские выборы состоятся в Единый день голосования - 8 сентября.