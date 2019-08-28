В Карелии не хватает учителей

В преддверии очередного учебного года в образовательных учреждениях на территории Карелии выявилась нехватка более 150 учителей, пишет ТАСС со ссылкой на республиканского министра образования Романа Голубева.

Около половины из открытых вакансий относится к школам на территории сельской местности.

Сообщается, что частично дефицит возможно побороть силами выпускников местных педагогических вузов, но целиком таким образом проблему не решить. Чиновники склоняются к тому, чтобы перераспределить нагрузку между действующими педагогами. Голубев уповает на пользу, которую должно принести вступление в силу федеральной программы "Земский учитель".

"Очень много вопросов, которые мне в социальных сетях поступают от педагогов, интересующихся этой программой. Но уже к четвертому кварталу этого года все вопросы будут урегулированы: мы ожидаем соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации, документов Министерства просвещения, поэтому нет никаких сомнений, что в следующем году программа стартует", - анонсировал региональный министр.

Согласно описанию программы, приезжающие в небольшие города для трудоустройства учителя будет получать подъемные в размере 1 млн рублей.