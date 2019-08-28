Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

17:15

В Карелии не хватает учителей

фото ЗакС политика В Карелии не хватает учителей

В преддверии очередного учебного года в образовательных учреждениях на территории Карелии выявилась нехватка более 150 учителей, пишет ТАСС со ссылкой на республиканского министра образования Романа Голубева.

Около половины из открытых вакансий относится к школам на территории сельской местности.

Сообщается, что частично дефицит возможно побороть силами выпускников местных педагогических вузов, но целиком таким образом проблему не решить. Чиновники склоняются к тому, чтобы перераспределить нагрузку между действующими педагогами. Голубев уповает на пользу, которую должно принести вступление в силу федеральной программы "Земский учитель".

"Очень много вопросов, которые мне в социальных сетях поступают от педагогов, интересующихся этой программой. Но уже к четвертому кварталу этого года все вопросы будут урегулированы: мы ожидаем соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации, документов Министерства просвещения, поэтому нет никаких сомнений, что в следующем году программа стартует", - анонсировал региональный министр.

Согласно описанию программы, приезжающие в небольшие города для трудоустройства учителя будет получать подъемные в размере 1 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:39    
17:24 В буржуазных странах учителя в порядке. Дэбилизм же путинской России проявляет в твоих и твоих коллег по фабрике комментариях.

17:24    
Д[цензура]изм в буржуазной России запределен!!!!!!!!!!!! Выпускаются миллионы специалистов из вузов и средних учебных заведений, но специалистов катастрофически не хватает! Вот только что Голикова заявила, что в России не хватает более 25 тысяч(!!!!!!!!!!) врачей и 150 тысяч медсестер!!!!!! Ужас!!!!! В Питере учителя математики не найти и тд. итп. Это капитализм с либерализмом в куче! Это вам не плановая социалистическая экономика и распределение выпускников по местам работы, это - УЖАС!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:10 Расставшийся с должностью шведский посол "печально" попрощался с Россией

18:06 СК не стал возбуждать дело после избиения силовиками несовершеннолетнего на "марше Голунова"

17:41 В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

17:15 В Карелии не хватает учителей   2

17:13 Муниципал: «Яблоко» проиграло в суде по иску об изменении закона о выборах муниципальных депутатов

17:08 Муниципал: Команда Черепанова передумала судиться за участие в выборах в МО "Купчино"

17:01 Жители бурятского села уверены, что молебен и святая вода спасут их от рака

16:53 Капитанов запросил 34 млн рублей на ремонт петербургского Дома национальностей

16:40 Медведев настаивает на социальной ориентированности бюджета

16:30 Либертарианская партия хочет провести в Петербурге "послевыборный" митинг 9 сентября

16:05 Яшина в очередной раз будут судить за акцию протеста 27 июля   4

15:45 Доппотребности Комздрава Петербурга на 2020 год составили 20,5 млрд рублей

15:31 Жилком попросил 4,4 млрд рублей на капремонт

15:09 На Охтинский коллектор попросили ещё 500 млн рублей

15:07 Григорьев: Три сотрудника КГА ушли из комитета после дисциплинарного взыскания

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru