В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

На территории белорусской столицы милиционеры задержали одного из участников несанкционированной московской демонстрации 27 июля Никиту Чирцова, о чем стало известно изданию "ОВД-Инфо" от его родственников.

В ходе задержания минские правоохранители сослались на то, что после митинга Чирцова объявили в розыск. Известно, что ранее за участие в указанной акции его уже штрафовали.

Всего на акции в поддержку снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов задержали почти 1400 человек. Сотрудники полиции и ОМОН вели себя грубо: мирные граждане получили увечья от использования спецсредств.