Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:41

В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

фото ЗакС политика В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

На территории белорусской столицы милиционеры задержали одного из участников несанкционированной московской демонстрации 27 июля Никиту Чирцова, о чем стало известно изданию "ОВД-Инфо" от его родственников.

В ходе задержания минские правоохранители сослались на то, что после митинга Чирцова объявили в розыск. Известно, что ранее за участие в указанной акции его уже штрафовали.

Всего на акции в поддержку снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов задержали почти 1400 человек. Сотрудники полиции и ОМОН вели себя грубо: мирные граждане получили увечья от использования спецсредств.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:05 Яшина в очередной раз будут судить за акцию протеста 27 июля

14:24 Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

12:35 Троих фигурантов "дела 27 июля" перевели из СИЗО в ИВС

9:55 "Голос": Из-за принятия непопулярных решений в России резко снизилась ценность партийных брендов

27 августа, 18:44 Как и обещал, Собянин за две недели до выборов поднял в Москве минимальную пенсию

27 августа, 16:30 Верховный суд признал законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

27 августа, 12:42 Росгвардия через HeadHunter ищет сотрудников ОМОН, желающих "подавлять бунты" в Москве

27 августа, 11:38 Янкаускаса оштрафовали после трех арестов подряд

27 августа, 11:30 ЦИК вновь отменил расширенное заседание совета по выборам в Мосгордуму

26 августа, 18:54 Метрополитен Москвы намерен взыскать деньги с организаторов митинга из-за работы в выходной день

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:20    
На нары этого прозападного козла!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:10 Расставшийся с должностью шведский посол "печально" попрощался с Россией

18:06 СК не стал возбуждать дело после избиения силовиками несовершеннолетнего на "марше Голунова"

17:41 В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

17:15 В Карелии не хватает учителей   2

17:13 Муниципал: «Яблоко» проиграло в суде по иску об изменении закона о выборах муниципальных депутатов

17:08 Муниципал: Команда Черепанова передумала судиться за участие в выборах в МО "Купчино"

17:01 Жители бурятского села уверены, что молебен и святая вода спасут их от рака

16:53 Капитанов запросил 34 млн рублей на ремонт петербургского Дома национальностей

16:40 Медведев настаивает на социальной ориентированности бюджета

16:30 Либертарианская партия хочет провести в Петербурге "послевыборный" митинг 9 сентября

16:05 Яшина в очередной раз будут судить за акцию протеста 27 июля   4

15:45 Доппотребности Комздрава Петербурга на 2020 год составили 20,5 млрд рублей

15:31 Жилком попросил 4,4 млрд рублей на капремонт

15:09 На Охтинский коллектор попросили ещё 500 млн рублей

15:07 Григорьев: Три сотрудника КГА ушли из комитета после дисциплинарного взыскания

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru