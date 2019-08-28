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18:51

Митрохин поучаствовал в пикетах за освобождение фигурантов "дела 27 июля"

фото ЗакС политика Митрохин поучаствовал в пикетах за освобождение фигурантов "дела 27 июля"

В центре Москвы политические активисты провели 28 августа одиночные пикеты. Сменяя друг друга, они требовали освобождения из СИЗО фигурантов дела о массовых беспорядках, которое возбудили месяцем ранее после несанкционированных протестных акций за допуск на московские выборы оппозиционеров. Среди тех, кто развернул плакат с именами и фамилиями узников, оказался один из самых известных "яблочников" Сергей Митрохин.

Участвуя в акции, демократ сказал, что она является "вызовом, брошенным первому лицу государства".

Митрохин - тот редкий оппозиционный кандидат, которому удалось удачно оспорить в суде свое снятие с выборов. Отвечая на вопросы о причинах своего допуска, он ранее заявлял, что власть хочет вбить клин в протестные ряды и заставить его выглядеть фейковым политиком.

По делу о беспорядках под стражу взяли более двух десятков столичных активистов. Правозащитники возмущены происходящим, поскольку признаки массовых беспорядков со стороны граждан "без погон", шедших по центру столицы 27 июля, обнаружить затруднительно.

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21:12    
Защищающие участников массовых беспорядков являются соучастниками уголовного преступления. И такие гадёныши лезут в органы власти . Москвичи, вы совсем о.уели ?

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