Ленобласть поучаствует в эксперименте с ограничением использования телефонов в школах

Чиновники из правительства Ленинградской области опробуют в школах рекомендованный из федерального центра эксперимент, предполагающий введение ограничений на использование учащимися смартфонов, передает ТАСС со ссылкой на председателя комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова.

"Мы включились в эксперимент, который проводят Рособрнадзор и Роспотребнадзор по использованию мобильных устройств, мобильных телефонов. Мы выбрали 23 образовательных организации Ленинградской области, где в рамках эксперимента будут отрабатываться управленческие, организационные технологии применения тех рекомендаций, которые дают нам Рособрнадзор и Роспотребнадзор", - рассказал государственный служащий.

Несмотря на то, что порядок пользования телефонами будет обговариваться с родителями и учителям, Тарасов уверен, что в целом проблема требует обязательного регулирования.

Ранее с предложением запретить школьникам пользоваться мобильниками выступали спикер Совфеда Валентина Матвиенко и Министерство просвещения.

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