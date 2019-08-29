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9:50

Поисковики обяжут удалять пиратский контент в течение 6 часов

фото ЗакС политика Поисковики обяжут удалять пиратский контент в течение 6 часов

Поисковые интернет-системы, базирующиеся как в РФ, так и за рубежом, могут обязать удалять из выдачи ссылки, содержащие запрещенный контент, в течение шести часов после внесения их в реестр Роскомнадзора, извещают "Ведомости", ссылаясь на новые поправки в закон "Об информации".

В разработке корректировок участвовали крупнейшие телекомпании, онлайн-кинотеатры, "Яндекс", Mail.ru Group и РКН.

Документ предполагает создание специального перечня, куда будут вноситься пиратские ссылки. Поисковики должны будут подключаться к нему и удалять "нелегитимные" ссылки в ограниченный шестью часами срок. В Роскомнадзоре уведомили, что поправки уже направлены в аппарат главы государства на согласование. После этого они попадут в комитет по информационной политике Госдумы, который и внесет их на рассмотрение парламента.

Напомним также, в ноябре 2018 года интернет-компании и медиахолдинги подписали антипиратский меморандум, согласно которому все поисковики обязаны удалять из своих реестров ссылки на запрещенный контент.

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