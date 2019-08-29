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Новости

11:15

Росгвардия помогла "Дружбе народов" значительно увеличить выручку в 2018 году

фото ЗакС политика Росгвардия помогла "Дружбе народов" значительно увеличить выручку в 2018 году

Мясокомбинат "Дружба народов", поставляющий продукты питания для подразделений Росгвардии, в 2018 году увеличил свою выручку в 3,7 раз - до 5 млрд рублей - по сравнению с 2017 годом, уведомляют "Открытые медиа", ознакомившиеся с финансовой отчетностью компании, опубликованной в базе "Контур.Фокус". 

Чистая прибыль комбината в прошлом году возросла в 2,3 раза: с 104,6 млн рублей в 2017 году до 253,4 млн рублей в 2018-м. Кредиторская задолженность компании также увеличилась, однако всего на 21% - до 1,4 млрд рублей.

Улучшить финансовое положение помогли комбинату заключенные с Росгвардией контракты. "Дружба народов" поставляет продукцию также для ФСИН. Фирма успела до января 2018 года получить подряды на 1,5 млрд рублей. А за 2018 год и 8 месяцев с начала 2019 года она заключила госконтракты еще более чем на 8 млрд рублей. Подразделения Росгвардии - по-прежнему главные заказчики мясокомбината.

Мясокомбинат "Дружба народов" - единственный поставщик продовольствия для Росгвардии. Решение было принято правительством в декабре 2018 года.

Также в прошлом году политик Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное завышенным ценам на продукты, которые холдинг поставляет Росгвардии. Несмотря на последовавший за этим громкий скандал и отсутствие каких-либо внятных опровержений озвученной оппозиционером информации, мясокомбинат останется единственным поставщиком провианта для силовой структуры вплоть до 2020 года.

Позднее Навальный проиграл суд мясокомбинату и должен был по решению суда удалить видеоролик, однако сразу же заявил, что делать этого не намерен.

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13:18    
Одного расследования мало. Надо с этим расследованием обратиться в государственные органы уполномоченные расследовать коррупцию. И это не прокуратура. Это суд. Если самим нельзя или мало доказательств- то в полицию. Также расследовать коррупцию может фсб.
А Крыму если хочет кто помочь - пусть купит рыболовное судно вместо того которое арестовали в Одессе.

12:47    
11:20. Да, надо и портам Крыма помогать, и тур сектору, и винзаводам и тд., чтобы поставить Крым в ряд самодостаточных в финансовом плане регионов России!

12:31    
11:20 В принципе, правильно. Росгвардейцы оплачивают своими обедами рост прибыли монополиста, ради поддержки предприятия расположенного в Крыму. Что защищают, то и имеет.

11:20    
Мясокомбинат "Дружба народов" расположен в Крыму, недалеко от Керчи...Это замечательно, что комбинат увеличил прибыль, развивается, несмотря на анти крымские санкции и тд.! Чем больше Крым сам будет зарабатывать денег, тем меньше туда будет идти средств из гос.бюджета России!

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