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11:58

Росстат отчитался о количестве россиян на начало 2019 года

фото ЗакС политика Росстат отчитался о количестве россиян на начало 2019 года

По состоянию на 1 января 2019 года в России проживало 146 780 720 человек. Данные Росстат опубликовал сегодня, 29 августа, в ежегодном бюллетене численности населения по полу и возрасту.

Согласно этим данным, в РФ продолжает превалировать женское население - 78,7 млн. Мужчин - 68,1 млн. Средний возраст россиян составил 40,2 года, при этом женская половина оказалась старше - 42,4 года, тогда как мужская - 37,3 года.

Более 109 млн человек - городские жители. Доля сельчан в РФ - 37,3 млн. Наибольшее количество граждан обитают в Москве - 12,6 млн - это больше, чем население всего Урала (12,3 млн).

Ранее Росстат поделился демографическим прогнозом до 2036 года. В долгосрочной перспективе количество женщин все также будет преобладать над мужчинами в связи с их высокой смертностью.

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