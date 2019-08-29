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12:51

У Смольного попросили 12 млн рублей на новую площадку для хранения изъятых товаров

фото ЗакС политика У Смольного попросили 12 млн рублей на новую площадку для хранения изъятых товаров

Комитет по контролю за имуществом в ходе “нулевых чтений” бюджета Петербурга на 2020 год запросил 12 млн рублей на организацию новой площадки для хранения товаров, изъятых у нелегальных торговцев. 

По словам первого заместителя комитета Елены Пастуховой, средства планируется направить на выравнивание площадки и оборудование ее ангарами. Новое место хранения изъятого имущества, по ее словам, появится в историческом районе Конная Лахта. В настоящее время в городе действует только одна подобная площадка на улице Софийской.

В целом, доппотребности комитета составили 58 млн рублей.

“Нулевые чтения” бюджета Петербурга проходят в Законодательном собрании в последнюю неделю августа. Руководители исполнительных органов власти озвучивают депутатам ЗакСа, сотрудникам контрольно-счетной палаты и комитета финансов свои потребности, которые не нашли отражения в первоначальной редакции проекта бюджета на 2020 год.

Напомним, ЗакС принял закон, позволяющий чиновникам комитета по контролю за имуществом изымать товар у нелегальных торговцев, весной 2019 года.

Сергей Еремеев

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