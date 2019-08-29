В Новой Ладоге сгорел исторический памятник - деревянный дом Протодьяконовой

Минувшей ночью в Новой Ладоге пламя уничтожило один из старейших деревянных домов - дом Протодьяконовой (позднее - Кедрова, Стариковых), расположенный на проспекте Карла Маркса 54/1, рассказали в "Живом городе". В здании в XIX веке неоднократно жил знаменитый художник-передвижник В.М. Максимов.

Дом играл важную градостроительную роль, формируя среду для комплекса Климентовской церкви.

С 2017 года здание стоит заброшенным. Новоладожцы неоднократно добивались его консервации и просили местную администрацию установить камеры наружного наблюдения, чтобы уберечь исторический дом от поджога. Власти не сочли нужным выделять на это средств, заявив, что неравнодушные граждане должны сформировать народные дружины и самостоятельно следить за заброшенным объектом.

"Вместо реальных мер по защите памятников (не говоря уже о реставрации) местные и областные власти который год кормят людей обещаниями, концепциями и красивыми картинками", - сетуют градозащитники.

Ввиду игнорирования чиновниками исторической значимости деревянного ансамбля по проспекту Карла Маркса он "менее чем за пять лет превратился в ряды обугленных руин и пустырей", подытожили активисты.