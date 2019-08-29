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Муниципал

15:36

ИКМО "Черная речка" отказалась регистрировать Чупрунова, несмотря на решение суда

фото ЗакС политика ИКМО "Черная речка" отказалась регистрировать Чупрунова, несмотря на решение суда

Избирательная комиссия МО "Черная речка" не зарегистрировала Павла Чупрунова  кандидатом  в муниципальные депутаты, несмотря на требование Приморского районного суда. 

Чупрунов рассказал ЗАКС.Ру, что накануне ИКМО "Черная речка" во время  заседания отказала кандидату в регистрации, несмотря на то, что Приморский районный суд потребовал зарегистрировать участника муниципальных выборов.

Изначально ИКМО "Черная речка" обосновала свой отказ Чупрунову  отсутствием уведомления от партии "Справедливая Россия" о выдвижении кандидата. Участник муниципальных выборов обратился в Приморский районный суд, который потребовал избирком пересмотреть решение о регистрации. По словам Чупрунова, после суда ИКМО без участия кандидата "якобы провела заседание, на котором вновь приняла решение об отказе в регистрации".

После этого решения Чупрунов вновь обратился в суд, который на этот раз уже потребовал, чтобы ИКМО зарегистрировала кандидата. Однако избирком вновь не допустил его до выборов. 

Председатель ИКМО "Черная речка" Михаил Доброхотов сообщил ЗАКС.Ру, что ИКМО, по его мнению, не может зарегистрировать Чупрунова из-за действующего решения об отказе. 

- Как мы можем регистрировать при наличии решения об отказе регистрировать. Мы не можем его отменить. Хорошо, мы зарегистрируем его и отменим своем решение. Но мы не можем отменять свое решение. Кто должен его [решение об отказе в регистрации - прим. ред.] отменить, чтобы мы могли зарегистрировать? Никто, потому что сроки уже прошли для обжалования решения, - сообщил Доброхотов.

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17:30    
Судебных приставов в ИКМО.

16:30    
Кто назначает в ИКМО клинических идиотов?

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