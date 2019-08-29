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16:01

ГИК обязала ТИК 22 включать в резерв УИКов "яблочников"

фото ЗакС политика ГИК обязала ТИК 22 включать в резерв УИКов "яблочников"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 29 августа отменила решение территориальной избирательной комиссии №22 об отказе включать в резерв участковых избирательных комиссий представителей партии «Яблоко», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что жалобу на решение ТИКа подал ее член Виктор Дорогостатский. При этом он может оспаривать только бездействие территориальной комиссии, пояснил Зацепа. Однако, получив информацию о неправомерном решении, ГИК может самостоятельно его отменить, добавил член Горизбиркома.

По его словам, ТИК отказался вносить «яблочников» в резерв, так как посчитал, что их должно было представить российское объединение партии, а не региональное отделение. Это ошибочное мнение ТИКа - петербургское отделения может рекомендовать своих членов УИК, пояснил Зацепа.

София Саттарова

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