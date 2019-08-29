Комитет по соцполитике попросил 3,1 млрд из бюджета на выплаты пенсионерам и ветеранам

На единовременные денежные выплаты петербургским ветеранам в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне необходимо 1,4 млрд рублей, сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков 29 августа в ходе “нулевых чтений” бюджета Петербурга на 2020 год.

Еще 1,7 млрд, по его словам, потребуются на предоставление региональных доплат к пенсиям.

Обе статьи расходов комитет включил в свои дополнительные потребности по расходованию городского бюджета. В целом, доппотребности ведомства составили 10,8 млрд рублей.

Напомним, “нулевые чтения” проходят в Законодательном собрании в последнюю неделю августа. Руководители органов исполнительной власти представляют свои предложения по внесению правок в проект расходной части бюджета Петербурга на 2020 год.

Сергей Еремеев

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