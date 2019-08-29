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17:23

ГИК объявил о начале работы участковых избиркомов в Петербурге

фото ЗакС политика ГИК объявил о начале работы участковых избиркомов в Петербурге

Горизбирком сообщил о начале работы с 28 августа более 2 тысяч участковых избирательных комиссий, на которых 8 сентября пройдет голосование на выборах губернатора Петербурга и депутатов муниципальных советов.

На выборах петербуржцы смогут воспользоваться системой «Мобильный избиратель». Она позволяет проголосовать на выборах губернатора вне зависимости от места регистрации избирателя. Подать заявление можно непосредственно в УИК, через ТИК, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг или через портал «Госуслуги». В ГИК подчеркнули, что благодаря «Мобильному избирателю» петербуржцы смогут проголосовать на участках в Ленинградской и Псковской областях.

До 4 сентября подать заявление на «Мобильного избирателя» можно будет одним из этих способов. С 5 сентября до 14:00 7 сентября это можно будет сделать только в УИКах по месту регистрации. Также до 14:00 7 сентября можно получить в УИКах открепительные удостоверения на муниципальных выборах. Проголосовать по ним можно будет только в пределах соответствующего избирательного округа.

В УИКах избиратели могут получить информацию о кандидатах, проверить точность информации о себе в списках избирателей, написать или устно оставить заявление о необходимости организации выездного голосования, напомнили в ГИКе. Если избиратель по состоянию здоровья не может лично прийти для написания заявления, то по его просьбе к нему могут приехать члены комиссии.

С 28 августа по 6 сентября УИКи будут работать по следующему графику:

  • С понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00;
  • 31 августа и 1 сентября с 10:00 до 14:00;
  • 7 сентября с 10:00 до 18:00;
  • 8 сентября с 07:00 до установления итогов голосования.

Информацию о УИКах по номеру участка и по адресу места нахождения можно найти в сервисе Центризбиркома «Найди свой избирательный участок»

Местонахождение ТИКов, УИКов, пунктов приема заявлений, МФЦ в России можно найти через сервис «ТИК и УИК на карте России».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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