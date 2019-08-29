Пивоварова пытаются снять с выборов из-за постов в соцсетях

Куйбышевский районный суд Петербурга 29 августа рассмотрит иск кандидата в муниицпальный депутаты МО №78 Надежды Наскидаевой ("Единая Россия"), которая требует аннулировать регистрацию координатора проекта "Объединенные демократы" Андрея Пивоварова. Об этом Пивоваров сообщил ЗАКС.Ру.

По его словам, истица требует снять оппонента с выборов из-за нескольких записей в социальной сети. Пивоваров пока не знает, о каких именно записях идёт речь.

Наскидаева ранее уже подавала иски с требованием отменить регистрацию Андрея Пивоварова. В середине июля Куйбышевский районный суд ей отказал. Тогда в качестве основания для снятия конкурента с выборов единоросска пыталась предъявить якобы неполные сведения о судимости.

Елена Владыкина

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