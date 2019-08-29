Митинг в защиту Шиеса начался в Петербурге

На площади около Финляндского вокзала вечером 29 августа начался митинг против строительства мусорного полигона в поселке Шиес в Архангельской области.

На площади собралось более 100 человек и около 30 сотрудников полиции. Организаторы митинга заявили, что будут прекращать выступление участников митинга, которые будут говорить о выборах.

Кроме того, организаторы во время митинга собирают деньги для оплаты штрафов активистов, «пострадавших от беспредела государства».

Заявителем акции выступила незарегистрированная партия «Другая Россия». До этого митинг в поддержку Шиеса в Петербурге прошел 18 июня и собрал около 700 человек.

Елена Владыкина