Афиши Фейса убирают с улиц Москвы после его выступления на митинге 10 августа

Афишы рэпера Фейс в Москве с анонсом концерта 2 ноября демонтируют в центре Москвы после его выступления на митинге 10 августа, два концерта в России отменены, пишет «Русская служба Би-би-си».

По словам операторов наружной рекламы, они получили претензии к изображению на постере. Афиша стилизована под предвыборный плакат. Представители рэпера заявили, что снятие постеров им объяснили «распоряжением сверху, из-за выборов».

Организаторы отменили концерты Фейса в Улан-Удэ и Иркутске на 23 и 24 августа. В письме организатора концертов команде рэпера пояснили, что случилось это по просьбе «людей из органов», и без договоренности с ними концерт грозит рисками для бизнеса организаторов.

Сам Фейс назвал демонтаж афиш «цензурой», поскольку они не нарушают никаких законов. В департаменте СМИ и рекламы мэрии столицы заявили, что ничего об этой ситуации не знают.

Фейс выступил на согласованном митинге за честные выборы 10 августа на проспекте Сахарова. Кроме него выступили группы «Кровосток» и IC3PEAK. 25 октября Face должен выступить в Петербурге.