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29 августа, 21:00

Петербургский митинг против мусорного полигона в Шиесе завершился

фото ЗакС политика Петербургский митинг против мусорного полигона в Шиесе завершился

На площади около Финляндского вокзала завершился митинг против строительства мусорного полигона в посёлке Шиес Архангельской области.

На мероприятие 29 августа пришли около 200 человек. Любой желающий через открытый микрофон мог высказать свою точку зрения о появлении полигона в Шиесе.

Общественники говорили о проблемах с переработкой мусора во всех регионах страны. Некоторые выступающие обратили внимание на то, что в Петербурге власти не занимаются всерьез вопросом раздельного сбора мусора. 

Во время митинга пришедшие требовали прекратить уголовное преследование активистов в Шиесе и отказаться от строительства мусорного полигона.

Елена Владыкина

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