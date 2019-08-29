Петербургский митинг против мусорного полигона в Шиесе завершился

На площади около Финляндского вокзала завершился митинг против строительства мусорного полигона в посёлке Шиес Архангельской области.

На мероприятие 29 августа пришли около 200 человек. Любой желающий через открытый микрофон мог высказать свою точку зрения о появлении полигона в Шиесе.

Общественники говорили о проблемах с переработкой мусора во всех регионах страны. Некоторые выступающие обратили внимание на то, что в Петербурге власти не занимаются всерьез вопросом раздельного сбора мусора.

Во время митинга пришедшие требовали прекратить уголовное преследование активистов в Шиесе и отказаться от строительства мусорного полигона.

Елена Владыкина